В Беларуси отменят лимит на хранение алкоголя в домашнем баре - СМИ

В Беларуси могут отменить лимит на хранение алкогольных напитков для физических лиц. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам и депутатам проработать этот вопрос детально и внести предложения на законодательном уровне, сообщает телеканал СТВ.

Жителям страны запрещено хранить дома более 5 литров безакцизного алкоголя и свыше 15 литров спиртосодержащего напитка, если на него нет чеков из магазина.

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Отмечается, что ранее СМИ рассказывали о курьезных случаях конфискации алкоголя из домашних запасов. Под ограничение попадали, например, коллекционеры.

Для предпринимателей правила игры останутся неизменными.