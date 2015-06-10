В Беларуси отменят лимит на хранение алкоголя в домашнем баре - СМИ
12:57, 10 июня 2015Мир
2041 0
Лукашенко поручил отменить ограничения на хранение алкоголя для физических лиц.
REUTERS
В Беларуси могут отменить лимит на хранение алкогольных напитков для физических лиц. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам и депутатам проработать этот вопрос детально и внести предложения на законодательном уровне, сообщает телеканал СТВ.
Жителям страны запрещено хранить дома более 5 литров безакцизного алкоголя и свыше 15 литров спиртосодержащего напитка, если на него нет чеков из магазина.
Читайте такжеКлимкин убежден, что Беларусь имеет европейские перспективы
Отмечается, что ранее СМИ рассказывали о курьезных случаях конфискации алкоголя из домашних запасов. Под ограничение попадали, например, коллекционеры.
Для предпринимателей правила игры останутся неизменными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter