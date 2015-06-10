Пентагон будет бороться с дискриминацией геев в армии

США собираются изменить политику в отношении защиты гомосексуалистов в армии с тем, чтобы избежать любых проявлений дискриминации по признаку половой ориентации, передает Русская служба Би-Би-Си.

Министр обороны Аштон Картер заявил, что в американской армии дискриминация по признаку сексуальной ориентации будет приравнена к расовой и религиозной дискриминациям.

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До настоящего момента такое положение действовало только в отношении гражданского персонала вооруженных сил.