В Германии пара нашла нацистскую капсулу с цианистым калием

Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу.

Пара из Великобритании нашла в песке капсулу с цианистым калием, предположительно, изготовленную в Германии во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Daily Star.

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Эмма Лофтхаус и Шон Блумер нашли капсулу во время прогулки по берегу моря на острове Уайт. Внутри капсулы оказалась стеклянная ампула с прозрачной жидкостью.

«Сначала мы предположили, что она наполнилась морской водой, но, похоже, до нас ее никто не открывал», - рассказала Лофтхаус.

Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу или оставить ее себе.

«Мы решили сохранить находку, ведь это часть истории», - говорит Лофтхаус.

Она и Блумер считают, что подобрали на пляже капсулу с цианистым калием из нацистской Германии.

Стоит отметить, что в конце Второй мировой войны лидеры нацистской Германии покончили с собой при помощи капсул с ядом, напоминающих найденную на острове Уайт.