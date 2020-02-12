В Германии пара нашла нацистскую капсулу с цианистым калием
Пара из Великобритании нашла в песке капсулу с цианистым калием, предположительно, изготовленную в Германии во время Второй мировой войны.
Об этом сообщает Daily Star.
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Эмма Лофтхаус и Шон Блумер нашли капсулу во время прогулки по берегу моря на острове Уайт. Внутри капсулы оказалась стеклянная ампула с прозрачной жидкостью.
«Сначала мы предположили, что она наполнилась морской водой, но, похоже, до нас ее никто не открывал», - рассказала Лофтхаус.
Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу или оставить ее себе.
«Мы решили сохранить находку, ведь это часть истории», - говорит Лофтхаус.
Она и Блумер считают, что подобрали на пляже капсулу с цианистым калием из нацистской Германии.
Стоит отметить, что в конце Второй мировой войны лидеры нацистской Германии покончили с собой при помощи капсул с ядом, напоминающих найденную на острове Уайт.