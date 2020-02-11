Франция направит в Литву 300 военных для усиления сил НАТО

Дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия.

В конце июня Франция направит в Литву около 300 военных.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после встречи с французским коллегой, сообщает Delfi.

"В конце июня Франция направит около 300 военных, они присоединятся к силам передового базирования НАТО, возглавляет Германия", - сказал Линкявичюс.

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"Наши военные участвуют в миссиях, которые важны для Франции, ведь в Мали у нас около 40 военных, они также очень ценят наш вклад, это взаимный интерес, мы стараемся помочь друг другу в приоритетах (стран - BNS)", - отметил министр.

Дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных, более 600. В группе в целом служат более 1,2 тыс. военных из шести государств.

Напомним, ранее лидеры стран НАТО, основательно поругавшись во время юбилейного саммита под Лондоном, объявили по его итогам, что альянс по-прежнему един и, в частности, уже уладил конфликтный вопрос о плане обороны стран Балтии и Польши.