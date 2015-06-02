Президент Индии и члены шведской королевской семьи попали в ДТП

В результате аварии шесть человек были госпитализированы. Мукерджи и кронпринцесса Виктория с ее мужем принцем Даниэлем не пострадали, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local.

ДТП произошло, когда президентский кортеж направлялся к местному университету, где Мукерджи планировал выступить с речью. Четыре автомобиля из сопровождения попали в аварию при приближении к круговой развязке. После аварии кортеж продолжил движение.

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Индийский лидер прибыл в выходные в Швецию с трехдневным визитом по приглашению короля Карла XVI Густава. Он уже провел встречу со шведским премьером Стефаном Левеном и представителями бизнес-сообщества. Мукерджи стал первым в истории президентом Индии, побывавшим с официальным визитом в Швеции.