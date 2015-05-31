В США разыскивают женщину, которая сдала уникальный компьютер Apple на мусор

12:43, 31 мая 2015
Мир
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Центр утилизации в Силиконовой долине в США разыскивает женщину, которая сдала в качестве мусора уникальный экземпляр одного из первых персональных компьютеров Apple.

REUTERS

Стоимость этого компьютера Apple I составляет около $200 тыс., передает Еспресо.TV со ссылкой на издание San Jose Mercury News. Найденный экземпляр был продан в одну из частных коллекций.

Читайте такжеApple начала продавать новые MacBook Pro Как выяснилось, в начале апреля неизвестная женщина сдала в качестве хлама из гаража уникальное устройство, выпущенное в 1976 году в количестве 200 экземпляров.

Это одна из первых моделей ПК, созданная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, основателями компаннии Apple.

Фирма готова выплатить женщине, которая отдала уникальное устройство, $100 тыс.

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