В США разыскивают женщину, которая сдала уникальный компьютер Apple на мусор
12:43, 31 мая 2015Мир
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Центр утилизации в Силиконовой долине в США разыскивает женщину, которая сдала в качестве мусора уникальный экземпляр одного из первых персональных компьютеров Apple.
REUTERS
Стоимость этого компьютера Apple I составляет около $200 тыс., передает Еспресо.TV со ссылкой на издание San Jose Mercury News. Найденный экземпляр был продан в одну из частных коллекций.
Читайте такжеApple начала продавать новые MacBook Pro Как выяснилось, в начале апреля неизвестная женщина сдала в качестве хлама из гаража уникальное устройство, выпущенное в 1976 году в количестве 200 экземпляров.
Это одна из первых моделей ПК, созданная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, основателями компаннии Apple.
Фирма готова выплатить женщине, которая отдала уникальное устройство, $100 тыс.
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