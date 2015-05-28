Популярный испанский курорт вводит серьезные штрафы для туристов

С 9 июня 2015 года на популярном молодежном курорте Магалуф в юго-западной части Майорки начнет действовать система штрафов для туристов, пишет "Моя планета". Отныне отдыхающие будут платить за "плохое" поведение и неприличный внешний вид.

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Предусмотрены штрафы за слишком откровенную одежду, плевки, испражнение и распитие спиртных напитков на улицах, непристойное поведение и секс в публичных местах, шум с 10 вечера до 8 утра, а также за прыжки в бассейны с балконов отелей. За последнюю провинность налагается штраф от 750 евро до 1500 евро. За хождение без рубашки с голым торсом вне пляжа - штраф 500 евро. Мочеиспускание на улице расценивается как серьезное преступление и карается серьезным штрафом до 1500 евро. Секс-игры в публичных местах попадают под полный запрет. В клубах и барах запрещена продажа и потребления алкоголя после полуночи.

Соответствующий закон принял городской совет муниципалитета Кальвия, чтобы изменить репутацию курорта, который привлекает большое количество дебоширов и выпивох, и переделать его в семейное место отдыха.