В Дубае появится суд для туристов

Суд, который будет рассматривать исключительно мелкие правонарушения, совершенные туристами, будет создан в Дубае, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.

По информации издания, которое ссылается на источник в суде Дубая, новый суд начнет рассматривать первые дела в конце 2015 года.

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Примерами таких дел могут стать употребление алкоголя, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и другие случаи.

По мнению источника издания, создание такой структуры ускорит рассмотрение подобных мелких правонарушений.