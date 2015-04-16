В Дубае появится суд для туристов
10:17, 16 апреля 2015Мир
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Суд сможет рассматривать такие дела, как употребление алкоголя, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и другие случаи.
REUTERS
Суд, который будет рассматривать исключительно мелкие правонарушения, совершенные туристами, будет создан в Дубае, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.
По информации издания, которое ссылается на источник в суде Дубая, новый суд начнет рассматривать первые дела в конце 2015 года.
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Примерами таких дел могут стать употребление алкоголя, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и другие случаи.
По мнению источника издания, создание такой структуры ускорит рассмотрение подобных мелких правонарушений.
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