Командир спецназа Таджикистана примкнул к боевикам "Исламского государства"

Как сообщает Радио свобода, его видеообращение опубликовано в социальных сетях.

На видео, предположительно сделанном в Сирии, Халимов рассказывает, что присоединился к исламистам в знак протеста против политики властей. В Таджикистане, по его словам, запрещают совершать намаз и носить мусульманскую одежду.

Ключевой командир ОМОНа #Таджикистан'а, полковник Гулмурод Халимов, присоединился к Исламскому государству (ИГ) - pic.twitter.com/7zHGUakefO — Islamic Version (@islami13version) 27 Травень 2015

Халимов утверждает, что вместе с ним в Сирию отправились еще десять граждан Таджикистана.

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Обучавшийся в России и США полковник Халимов таинственно исчез из Душанбе в конце апреля, оставив в рабочем кабинете служебное удостоверение. Спустя некоторое время милиционерам удалось обнаружить его автомобиль.

Халимов возглавлял спецподразделение МВД Таджикистана три года назад. За образцовое выполнение задач он неоднократно был награжден орденами и медалями.