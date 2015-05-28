Командир спецназа Таджикистана примкнул к боевикам "Исламского государства"

13:16, 28 мая 2015
Мир
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Командир ОМОНа Таджикистана, полковник Гулмурод Халимов, который в конце апреля исчез из страны, заявил о присоединении к террористической организации "Исламское государство".

Скриншот видео

Как сообщает Радио свобода, его видеообращение опубликовано в социальных сетях.

На видео, предположительно сделанном в Сирии, Халимов рассказывает, что присоединился к исламистам в знак протеста против политики властей. В Таджикистане, по его словам, запрещают совершать намаз и носить мусульманскую одежду.

Халимов утверждает, что вместе с ним в Сирию отправились еще десять граждан Таджикистана.

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Обучавшийся в России и США полковник Халимов таинственно исчез из Душанбе в конце апреля, оставив в рабочем кабинете служебное удостоверение. Спустя некоторое время милиционерам удалось обнаружить его автомобиль.

Халимов возглавлял спецподразделение МВД Таджикистана три года назад. За образцовое выполнение задач он неоднократно был награжден орденами и медалями.

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