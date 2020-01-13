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После протестов: Абхазия получила "временного президента"

15:19, 13 января 2020
Мир
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В Абхазии - новый "временный президент" / panoramio.com

В оккупированной Россией Абхазии после недавних протестов появился новый так называемый президент - исполнять его обязанности начал "премьер-министр" Валерий Бганба.

Об этом сообщается на сайте так называемого "Кабинета министров".

"В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий Президента страны полномочия осуществлять обязанности Президента переходят к Премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей Президента Республики Абхазия", - заявил Бганба.

Он обратился к жителям непризнанной республики с призывом сделать все необходимое для "внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок".

Как сообщал УНИАН, 12 января "президент" Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия.

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В воскресенье у здания государственной дачи президента собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджимбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента, прошедших осенью, и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

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