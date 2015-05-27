Дания и Швеция расширят военное сотрудничество из-за агрессии РФ

Об этом было сказано во время встречи министров обороны двух стран, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на fmn.dk.

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Государства планируют проводить морские и воздушные учения на территориях обеих стран, обмениваться информацией о наблюдении за воздушным пространством и морской акваторией, а также осуществлять обмен информацией через защищенные коммуникации.

"Дания и Швеция плодотворно сотрудничают, и я считаю, мы можем сделать сотрудничество более продуктивным. События в Украине и полеты российских самолетов в регионе Балтийского моря побуждают к расширению сотрудничества", - сказал министр обороны Дании Николай Ваммен.

Дания и Швеция уже сотрудничают в рамках программы NORDEFCO (Североевропейское оборонное сотрудничество), в которую входят также Исландия, Норвегия и Финляндия, и программы морского сотрудничества в регионе Балтийского моря.