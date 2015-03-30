Глава МИД Дании: пропаганда России - отвратительна

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор в интервью немецкому изданию Die Welt, передает "ЕвроПравда". "Вместе со странами Балтии и Великобританией мы работаем над реакцией на российскую пропаганду. Мы написали письмо Европейской комиссии и Европейскому совету с запросом создать независимое русскоязычное СМИ", - отметил он.

Читайте такжеВ НАТО осудили угрозы России применить ядерное оружие против Дании"Российская пропагандистская машина настолько массивна и, честно говоря, просто отвратительна", - подчеркнул глава МИД Дании.

"Мы должны убедиться, что русскоязычные меньшинства в Украине и других странах получат доступ к актуальной информации", - отметил он.

Мартин Лидегор также в очередной раз назвал неприемлемым заявление посла РФ в Дании Михаила Ванина, который пригрозил стране ядерной атакой. "Я сказал послу очень откровенно, что это заявление является неприемлемым для нас. Кроме того, оно является необоснованным", - подчеркнул министр. "Все знают, что система ПРО - это оборонительная система, и она не имеет ничего общего с Россией", - отметил он.

"К сожалению, это заявление - еще один пример крайне воинственных заявлений российской стороны. Я научился за последние 14 месяцев, что Россию следует оценивать только по действиям, а не словам", - добавил Мартин Лидегор.

Напомним, ранее глава минобороны Литвы заявил, что пропагандистская машина РФ не имеет аналогов в мире.