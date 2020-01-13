Парламент Северной Ирландии впервые за три года возобновит работу

Собрание парламента положило конец политическому кризису в Северной Ирландии, который длился почти три года.

Законодательная ассамблея Северной Ирландии возобновит работу с 13 января впервые за три года.

Об этом объявили лидер демократов-юнионистов Арлен Фостер и руководитель партии "Шин Фейн" Мишель о'нил, сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian. До этого она не собиралась почти три года из-за конфликта между двумя главными партиями региона - Демократической юнионистской и "Шин Фейном".

Во время внеочередного заседания Ассамблеи Северной Ирландии Фостер выбрали первым министром Кабинета министров региона, а О'Нил - ее заместителем.

По словам лидера Демократической юнионистской партии, "Северной Ирландии пора снова двигаться вперед". "Я хочу, чтобы Северная Ирландия была домом для всех - независимо от наших различий, мы должны искать точки соприкосновении", - сказала Фостер.

Ее поддержала и Мишель О'Нил: "партиям пора проявить смелость, выбирая надежду вместо страха, и войти в новый политический период в регионе".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщил, что в понедельник, 13 января, встретится с первым министром Северной Ирландии и ее заместителем, чтобы выразить поддержку новоизбранному Кабинету министров.

В новом коалиционном правительстве будут представлены пять основных североирландских партий - кроме Демократической юнионистской и "Шин Фейн", это также националистическая Социально-демократическая партия, центристская Партия альянса и Ольстерская юнионистская партия.

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Один из ключевых пунктов нового коалиционного соглашения предусматривает компромисс в языковом вопросе. В частности, будет расширено представительство ирландского языка в публичном пространстве страны, а регулированием этого вопроса будут заниматься комиссары по культурно-языковым вопросам.

Собрание Законодательной ассамблеи положило конец политическому кризису в Северной Ирландии, который длился почти три года. Этот шаг важен также и тем, что Ассамблея играет одну из главных ролей в новых договоренностях между Великобританией и ЕС по Brexit.

Предполагается, что парламент в конце переходного периода (то есть в конце 2024 года) проведет голосование за то, продолжать ли определенные в соглашении о Brexit договоренности. В зависимости от решения они могут длиться от двух до четырех лет.