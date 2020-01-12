"Вдохновляемся вашей отвагой": Трамп поддержал протесты в Тегеране

Президент США сделал сообщение даже на фарси.

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в збитии украинского самолета.

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своем фейсбуке.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой", - написал президент США.

Трамп также продублировал свое сообщение на арабском.

"Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий про протесты иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключения Интернета. Мир наблюдает", - добавил Трамп.

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Напомним, в Тегеране студенты вышли на акцию скорби из-за признания Ирана в сбитии украинского пассажирского самолета. Самая крупная толпа собралась под политехническим университетом. Там, по некоторым сообщениям, звучали политические лозунги. Правоохранители разогнали митингующих.

Во время протеста задержали посла Великобритании в Иране, который находился с протестующими в толпе под политехническим университетом. По сообщению журналиста, посла отпустили после вмешательства МИД страны.