Во Франции состоялась церемония открытия Каннского кинофестиваля

17:21, 14 мая 2015
Мир
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Во французском Канне вчера прошла торжественная церемония открытия одного из самых престижных кинофестивалей.

REUTERS

На открытие 68-го международного Каннского кинофестиваля съехались звезды кино мировой величины. Перед тем как отправится во Дворец фестивалей, где проходила официальная часть открытия фестиваля и где зрители и гости будут смотреть представленные в этом году картины, звезды традиционно прошлись по красной дорожке.

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Символом фестиваля в этом году стала шведская актриса Ингрид Бергман, именно ее фотографии изображены на постерах.

Как сообщал УНИАН, в этом году Каннский кинофестиваль начался 13 мая и завершится 24 мая вручением главного приза - "Золотой пальмововой ветви", на которую в этом году претендуют 19 фильмов.

Израильская телеведущая Хофит Голан
Израильская телеведущая Хофит Голан /  © REUTERS
Итальянская актриса Изабелла Росселлини
Итальянская актриса Изабелла Росселлини  /  © REUTERS
Китайская актриса Фан Бингбинг
Китайская актриса Фан Бингбинг /  © REUTERS
Британо-американская актриса Сиенна Миллер
Британо-американская актриса Сиенна Миллер /  © REUTERS
Американская актриса Натали Портман с супругом Бенжамином Милльпьедом
Американская актриса Натали Портман с супругом Бенжамином Милльпьедом /  © REUTERS
Французская актриса Софи Марсо
Французская актриса Софи Марсо /  © REUTERS
Кенийская актриса Люпита Нионго
Кенийская актриса Люпита Нионго /  © REUTERS
Французская актриса Фредерик Бель
Французская актриса Фредерик Бель /  © REUTERS
© REUTERS
Американская актриса Натали Портман с супругом Бенжамином Милльпьедом
Американская актриса Натали Портман с супругом Бенжамином Милльпьедом /  © REUTERS
Британская актриса Наоми Уоттс
Британская актриса Наоми Уоттс /  © REUTERS
Американская актриса Сальма Хайек
Американская актриса Сальма Хайек /  © REUTERS
Американская актриса Шарлиз Терон
Американская актриса Шарлиз Терон /  © REUTERS
Символом фестиваля в этом году стала шведская актриса Ингрид Бергман
Символом фестиваля в этом году стала шведская актриса Ингрид Бергман /  © REUTERS

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