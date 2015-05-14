Во Франции состоялась церемония открытия Каннского кинофестиваля

На открытие 68-го международного Каннского кинофестиваля съехались звезды кино мировой величины. Перед тем как отправится во Дворец фестивалей, где проходила официальная часть открытия фестиваля и где зрители и гости будут смотреть представленные в этом году картины, звезды традиционно прошлись по красной дорожке.

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Символом фестиваля в этом году стала шведская актриса Ингрид Бергман, именно ее фотографии изображены на постерах.

Как сообщал УНИАН, в этом году Каннский кинофестиваль начался 13 мая и завершится 24 мая вручением главного приза - "Золотой пальмововой ветви", на которую в этом году претендуют 19 фильмов.