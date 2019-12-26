Мехико страдает от смога после фейерверков и масштабного пожара (видео)

Власти советуют сократить пребывание на улице.

Мехико страдает от смога после рождественских фейерверков и большого пожара.

Читайте такжеСмог в Киеве: что происходит с воздухом в столице и стоит ли бить тревогу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Власть предупреждает, что нынешний уровень загрязнения может нанести вред здоровью, и советует сократить пребывание на улице.

Отмечается, что на праздники в историческом центре Мехико загорелся один из самых известных продуктовых рынков. Пожар унес жизни двух человек, еще восемь получили травмы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Мексике проснулся самый активный вулкан.