Мехико страдает от смога после фейерверков и масштабного пожара (видео)
12:40, 26 декабря 2019Мир
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Власти советуют сократить пребывание на улице.
Мехико страдает от смога после рождественских фейерверков и большого пожара
Мехико страдает от смога после рождественских фейерверков и большого пожара.
Читайте такжеСмог в Киеве: что происходит с воздухом в столице и стоит ли бить тревогу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Власть предупреждает, что нынешний уровень загрязнения может нанести вред здоровью, и советует сократить пребывание на улице.
Отмечается, что на праздники в историческом центре Мехико загорелся один из самых известных продуктовых рынков. Пожар унес жизни двух человек, еще восемь получили травмы.
Ранее УНИАН сообщал, что в Мексике проснулся самый активный вулкан.
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