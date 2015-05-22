В Балтиморе полицейским предъявлено обвинение в убийстве афроамериканца

Об этом в четверг заявила прокурор штата Мэрилин Дж Мосби, передает Украинская правда со ссылкой на The New Times.

Наиболее серьезное обвинение выдвинуто против водителя автобуса, в котором Грей получил травму – тяжкое убийство второй степени.

Напомним, 12 апреля в Балтиморе в полицейском участке из-за травмы спинного мозга погиб 25-летний афроамериканец Фредди Грей. В его гибели обвинили полицию.

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Опасную травму Грей получил во время того, как его в наручниках везли в полицейском фургоне, где он не был пристегнут ремнем безопасности. Полицейские не оказали молодому человеку медицинскую помощь.

Из-за начавшихся акций протестов в штате Мэриленд местные властиввели чрезвычайное положение.

Прокурор штата Мэриленд в Балтиморе Мэрилин Мосби, заявляла, что шести полицейским будут предъявлены обвинения в убийстве Фредди Грея.