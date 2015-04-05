Папа Франциск на Пасху помолился за мир в Украине

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, понтифик, выступая перед верующими с балкона собора Святого Петра в Ватикане на торжественной пасхальной мессе, в послании и благословении к пастве «Urbi et Orbi» («Городу и Миру») уделил особое внимание ситуации в Украине, в Сирии и Ираке.

«Воскресение Господа, принесет свет в любимую Украину, особенно тем, кто пострадал от конфликта в последние месяцы. Поможет стране обрести мир и надежду благодаря усилиям всех заинтересованных сторон», - сказал папа.

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«Прежде всего просим мира для Сирии и Ирака, чтобы прекратился грохот оружия и восстановились добрые отношения между разными группами, которые населяют эти страны», - сказал понтифик, добавив, что международное сообщество не должно оставаться инертным перед «огромной гуманитарной трагедией в этих странах и драмой многих беженцев».

Папа римский также помолился за мир в Ливии, Йемене и на Святой Земле, выразив надежду на возобновление мирного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами.

Кроме того, Франциск попросил Иисуса подарить мир Нигерии, Южному Судану, другим регионам Судана и Демократической Республике Конго.

Понтифик также помолился за жертв недавней трагедии в университете кенийского города Гарисса, за всех мужчин и женщин, подвергающихся рабству, иммигрантов, заключенных, нуждающихся, больных и детей, которые страдают от насилия.

«Иисус Христос воскрес! Любовь преодолела ненависть, жизнь победила смерть, свет разогнал тьму», - сказал папа римский, обращаясь к собравшимся.

В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал ее по радио следил за праздничными богослужениями в Интернете.