Масштабная спецоперация: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранители обнаружили у двух мужчин подозрительный предмет. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство.

Правоохранительные органы Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Полицейские заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами.

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Один из них имел подтвержденные контакты с «Исламским государством». В отношении другого США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами. Подозреваемые были задержаны.

Также берлинские правоохранители обнаружили подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство.

В спецоперации участвовали более 350 силовиков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года на посетителей одной из рождественских ярмарок в Берлине наехал грузовик, которым управлял Анис Амри. В результате нападения погибли 11 человек, также погиб водитель грузовика.

Тунисцу Анису Амри немецкие власти отказали в предоставлении убежища, он должен был покинуть страну. Кроме того, он был известен правоохранителям как торговец наркотиками. Его неоднократно задерживали. До своего прибытия в Берлин он некоторое время пребывал в земле Северный Рейн-Вестфалия. Амри застрелили итальянские полицейские в Милане, куда тот бежал из Германии после совершения нападения.