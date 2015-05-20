В Боливии солдатам приказали печь хлеб из-за общенациональной забастовки пекарей

Власти Боливии приказали военнослужащим временно заменить пекарей, которые проводят 48-часовую общенациональную забастовку.

Для того, чтоб обеспечить население хлебом, власти приняли решение переоборудовать в пекарни некоторые солдатские казармы, сообщает LB.ua со ссылкой на euronews.

Забастовка спровоцировала нехватку хлеба в стране, в связи с чем глава Минобороны Боливии Рейми Феррейра объявил чрезвычайное положение.

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Боливийский пекари вышли на забастовку после того, как власти заявили о сокращении правительственных субсидий на закупку зерна, аргументируя это тем, что цены на муку вполне приемлемые. Однако пекари заявляют, что инфляция и повышение цен станут причиной резкого сокращения их прибыли.