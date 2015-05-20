Малайзия, Таиланд и Индонезия дадут убежище мигрантам

По итогам встречи в Куала-Лумпуре была принята резолюция о помощи мигрантам, которые в течение года будут расселены при участии международного сообщества, передает Би-би-си.

Читайте такжеУ берегов Индонезии спасли еще 100 мигрантов

Ранее сообщалось, что в Малаккском проливе, разделяющем Малайский полуостров и остров Суматра, спасены более 100 мигрантов, которые бегут из Мьянмы и Бангладеш и пытаются попасть в Индонезию.

Из-за наплыва переселенцев Малайзия и Таиланд закрыли свои границы для приема мигрантов, однако Индонезия не смогла полностью заблокировать доступ беженцам.