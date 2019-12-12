Зеркальный ответ: Россия выслала двух немецких дипломатов

Эти действия стали зеркальным ответом на высылку двух российских дипломатов из Германии в связи с убийством в Берлине чеченского экс-командира Зелимхана Хангошвили.

Россия высылает из страны двух сотрудников немецкого посольства. Послу Германии в РФ уже вручили соответствующую ноту.

Об этом пишет DW.

Лица, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию России в течение 7 дней, сообщили в РФ.

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Эти действия стали зеркальным ответом на высылку двух российских дипломатов из Германии в связи с убийством в Берлине чеченского экс-командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ объяснили, что пошли на такой шаг из-за игнорирования Москвой расследования преступления.

9 декабря на саммите в Париже Путин раскритиковал решение Германии и пообещал зеркальный ответ. Кроме того, российский президент отвергал обвинения в нежелании содействовать следствию. Наоборот, утверждал, что Россия добивалась выдачи ФРГ Хангошвили, а убитого назвал боевиком и бандитом.

В Германии слова Путина о якобы экстрадиции Хангошвили опровергли, заявив, что Москва не обращалась с соответствующим иском к властям ФРГ.