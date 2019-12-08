«Нет аншлюсу»: в Минске второй день протестуют против «углубления интеграции» Беларуси и России (фото, видео)

В акции под лозунгом «Нет аншлюсу» принимают участие несколько сотен человек.

В столице Беларуси Минске сегодня проходит акция протеста против «углубления интеграции» Беларуси и России.

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Как сообщает Радио Свобода, в акции под лозунгом «Нет аншлюсу» принимают участие несколько сотен человек.

В субботу, 7 декабря, около тысячи человек приняли участие в аналогичной акции. Сначала они сформировали живую цепь на проспекте Независимости, а затем направились от Октябрьской площади к площади Свободы, скандируя «Жыве Беларусь!». Около полудня по местному времени (это 11 часов по Киеву) на Октябрьской площади произошло столкновение между протестующими и силовиками, которые пытались заблокировать шествие и не пустить активистов на ступени Дворца республики. Как заявили в полиции, акция - несанкционированная.

В тот же день в Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. СМИ писали, что в результате встречи может быть подписана программа интеграции между двумя странами. Как писали белорусские и российские СМИ, встреча в Сочи длилась около пяти часов. Переговоры после совместного обеда прошли в закрытом режиме. Затем Лукашенко уехал без общения с журналистами. Близкий к его пресс-службе Телеграмм-канал «Пул первого» сообщил, что после встречи политики обменялись подарками.

В конце 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности России проводить единую политику в сфере налогов и ценообразования с Беларусью в рамках соглашения о союзном государстве от 1999 года. Документ предусматривал создание общей валюты, судов и таможни. Лукашенко тогда назвал высказывания российского премьера «пустым шантажом».

Критики белорусского президента считают, что новые соглашения об интеграции с Россией угрожают независимости страны.