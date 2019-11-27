Washington Post: Блокирование помощи для Украины заставило двух чиновников США уволится

Они работали в отделе по вопросам бюджета и не понимали причин заморозки денег для украинской армии.

Двое чиновников из отдела Белого дома по вопросам управления и бюджета подали в отставку из-за беспокойства относительно задержки оборонной помощи для Украины. Об этом следователям в деле об импичменте рассказал Марк Сэнди. Он единственный чиновник отдела, который на данный момент ответил на вопросы в рамках процесса импичмента.

Как пишет Washington post, он не назвал имен коллег. Однако, один из них работал в юридическом подразделении и был «несогласным» с задержкой оборонной помощи для Украины. Ведь это решение противоречило закону «О бюджете и расходах», который ограничивает возможности исполнительной ветви власти изменять бюджетные решения Конгресса.

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Сам Сэнди занимает в отделе по вопросам бюджета и управления должность заместителя директора по вопросам национальных программ в сфере безопасности. Его показания проливают свет на некоторые внутренние события в Белом доме, связанные с блокированием помощи для Украины. По словам Сэнди, другой чиновник его ведомства ушел в отставку в сентябре потому, что «не мог понять причин для задержки помощи» для Украины.

Председатель Комитета Палаты представителей по вопросам юстиции Джеральд Надлер в письме президенту Дональду Трампу указал, что у него есть время до первого декабря, чтобы сообщить комитету о решении относительно участия в слушаниях, связанных с импичментом. Текст показаний Марка Сэнди был опубликован во вторник. В нем говорится о том, что чиновник в пределах своего ведомства выражал беспокойство относительно законности решения Трампа заблокировать помощь для украинской армии.

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«Я сделал общую ссылку на закон «О бюджете и расходах». И я говорил, что мы должны оценить это решение вместе с адвокатом, прежде чем перейти к выполнению», - сказал Сэнди, описывая свои споры с Майком Даффи — назначенным из политических соображений руководителем своего отдела в Белом доме.

В ответ Даффи объяснил блокирование денег для Украины своим желанием узнать больше «о счетах и программах» в отделе по вопросам бюджета. Сэнди же возразил, что для этого не обязательно замораживать деньги. Можно это сделать и лучшим способом.