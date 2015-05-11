Южная Корея беспокоится из-за успехов КНДР в разработке новой подлодки

В Сеуле считают, что Северная Корея может принять подводную лодку на вооружение в течение менее чем пяти лет. Министерство обороны Южной Кореи считает, что это нарушит баланс сил на полуострове, передает Русская служба Би-би-си.

Заявление Южной Кореи прозвучало на фоне отчета северокорейских СМИ об успешном испытательном запуске баллистической ракеты из-под воды. Сообщения сопровождались фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына на подводной лодке.

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В Сеуле заявили, что считают фотографии подлинными, в связи с чем не исключают, что разработка Пхеньяном собственной подлодки идет быстрее, чем ожидалось.