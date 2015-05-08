Власти США усилили меры безопасности на военных базах

Представитель Пентагона отметил, что это решение не является следствием какого-либо события, оно лишь отражает сложившуюся на данный момент атмосферу безопасности.

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В связи с новыми мерами будет усилен досмотр въезжающего на базы автотранспорта и ввозимых вещей, сообщает Русская служба ВВС.

За несколько дней до этого исламисты попытались напасть на выставку карикатур на Мухаммеда в пригороде Далласа. Они открыли огонь из автоматических винтовок по зданию, ранив охранника в ногу.

На помощь к нему пришли полицейские, открывшие ответный огонь, в результате которого оба нападавших были убиты.