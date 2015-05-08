Власти США усилили меры безопасности на военных базах
23:44, 08 мая 2015Мир
1983 0
Власти США усилили меры безопасности на военных базах в стране.
В США усилят безопасность на военных базах / flickr.com/photos/jeepersmedia
Представитель Пентагона отметил, что это решение не является следствием какого-либо события, оно лишь отражает сложившуюся на данный момент атмосферу безопасности.
Читайте такжеСША подтвердили функционирование "горячей линии" времен "холодной войны" между РФ и НАТО
В связи с новыми мерами будет усилен досмотр въезжающего на базы автотранспорта и ввозимых вещей, сообщает Русская служба ВВС.
За несколько дней до этого исламисты попытались напасть на выставку карикатур на Мухаммеда в пригороде Далласа. Они открыли огонь из автоматических винтовок по зданию, ранив охранника в ногу.
На помощь к нему пришли полицейские, открывшие ответный огонь, в результате которого оба нападавших были убиты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter