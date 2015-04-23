Пентагон раскритиковал Европу за сокращение расходов на оборону

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает "Голос Америки". Глава Пентагона добавил, что снижение оборонных расходов повредило возможностям Европы как способного союзника США.

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"Они делают недостаточно. Они тратят на оборону меньше средств по отношению к своему ВВП, чем раньше, чем мы сейчас, чем многие другие страны, включая Россию. Этого слишком мало", - заявил Эштон Картер.

По его словам, российская агрессия в Украине, проблема беженцев в Северной Африке и массовые убийства в редакции журнала Charlie Hebdo в Париже стали теми "звонками", которые говорят о необходимости укрепления безопасности.

"Думаю, когда "холодная война" закончилась, многие в Европе посчитали, что закончились и их проблемы в сфере безопасности. Теперь они начинают просыпаться", - сказал министр обороны США.