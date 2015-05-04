Греция хочет немедленного выделения средств в обмен на уступки

Об этом заявил представитель греческого правительства Габриэл Сакелларидис, сообщает DW.DE. По его словам, "продемонстрированный прогресс" должен был бы привести к ослаблению условий "финансирования греческой экономики". Было бы лучше, если бы средства поступили уже "сегодня", ведь экономика страны уже более не имеет "ликвидности", добавил представитель греческого правительства.

Читайте такжеГреция обещает отдать все долги и не выходить из еврозоныВпрочем, немало немецких СМИ на выходных отмечали, что со стороны Афин было бы "ложно" надеяться получить средства в объеме 7,2 млрд евро еще в мае. Указанная сумма - финансирование в рамках продленной до 30 июня кредитной программы. С четверга, 30 апреля, в Брюсселе продолжаются переговоры между представителями греческого правительства и кредиторами относительно путей выхода из кризиса. После того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас образовал новую переговорную команду, в ЕС впервые заговорили о сближении позиций.

Однако рассчитывать на согласие министров финансов стран-членов Еврозоны навыделение средств Греции стоит лишь после того, как правительство страны "проведет" запланированные реформы через парламент. Остается и немало других преград. В частности, Афины и до сих пор противятся требованию кредиторов, реформировать рынок труда и снизить пенсионные выплаты.