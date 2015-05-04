Новорожденную принцессу назвали Шарлотт Элизабет Диана

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

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В честь появления на свет нового члена королевской семьи - дочери принца Уильяма и герцогини Кембриджской - был произведен орудийный салют в Гайд-парке и лондонском Тауэре.

Напомним, ребенок весом 3,7 кг появился на свет в субботу в больнице Сент-Мэри в районе Паддингтон на западе Лондона.

Имя старшего брата принцессы было названо спустя два дня после его рождения в июле 2013 года - довольно быстро по стандартам монаршей семьи. Имя принца Чарльза в 1948 году сделалось известно через месяц, принца Уильяма в 1982 году - через неделю.