Хиллари Клинтон вступила в предвыборную гонку

Об этом сообщила сама Клинтон на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

"Я вступаю в борьбу за президентское кресло. Каждый день американцам нужен чемпион. И я хочу быть этим чемпионом", — написала Клинтон.

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Помощник Клинтон Джон Подеста сообщил ранее, что Клинтон намерена начать кампанию с поездок в штаты Айова и Нью-Гэмпшир, чтобы встретиться с избирателями.

Главным соперником Клинтон среди кандидатов от Демократической партии считается нынешний вице-президент Джо Байден, который пока не сообщил об участии в кампании. Со стороны республиканцев о намерении бороться за номинацию своей партии уже заявили сенаторы Тед Круз и Ренд Пол. Таким образом, Клинтон стала третьим официальным кандидатом.