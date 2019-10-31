Среди иностранных "зайцев" в транспорте Таллинна больше всего украинцев

Также задерживали "зайцев" из Японии (19), России (18), Германии (10), Дании (9) и Молдовы (8).

Муниципальная полиция Таллинна (Эстония) за последний месяц задержала в общественном транспорте столицы более 180 иностранцев, которые ездили без билетов.

Об этом сообщает портал ERR.EE.

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Больше всего среди них граждан Украины – 63 человека. В первую тройку иностранцев-безбилетников также вошли граждане Финляндии и Нигерии – 37 и 27 человек соответственно.

Также задерживали "зайцев" из Японии (19), России (18), Германии (10), Дании (9) и Молдовы (8).

В пресс-службе отметили, что с точки зрения уплаты штрафов с гражданами Украины и России меньше всего проблем. Чиновники объясняют это тем, что граждане обеих стран не хотят нарушать законы, опасаясь, что в будущем за это их могут не впустить в Эстонию.

Как сообщал УНИАН, власти Киева решили отметить 10-миллионного пассажира е-билета наградой в виде 100 бесплатных поездок.