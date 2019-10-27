Десятки тысяч людей вышли на улицы Барселоны против движения за независимость региона

В массовой акции приняли участие, по оценкам органов власти, около 80 тысяч человек.

Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы Барселоны для участия в манифестации против движения за независимость региона.

Как сообщает Deutsche Welle, в массовой акции приняли участие, по оценкам органов власти, около 80 тысяч человек. Организаторы же называют другие цифры - 400 тысяч участников.

Участники мероприятия держали флаги Испании и выкрикивали лозунги: "Да здравствует Испания!" или "Да здравствует король!". Некоторые из демонстрантов несли плакаты с надписями: "Мы тоже каталонцы! Остановите это безумие!".

Среди участников мероприятия был нынешний министр иностранных дел Испании Жозеп Борелль и несколько других высокопоставленных должностных лиц, прибывших из Мадрида.

Читайте такжеИспания выдала новый ордер на арест экс-лидера Каталонии

Нынешняя акция протеста против движения за независимость Каталонии и отделения этого региона от Испании стала первой с момента оглашения приговоров лидерам каталонского движения за независимость.

Как сообщалось, 14 октября девять из 12 обвиняемых руководителей движения Каталонии за независимость были приговорены Верховным судом Испании к лишению свободы сроком от девяти до 13 лет.

Они признаны виновными в организации в октябре 2017 года запрещенного Мадридом референдума за отделение Каталонии от Испании. Девятерых каталонских лидеров обвинили в мятеже, а четырех из них - в растрате государственных средств.

В то же время против тогдашнего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона был выдан новый международный ордер на арест.

Эти приговоры спровоцировали массовые акции протеста в Барселоне и других городах Каталонии. Антиправительственные выступления, которые сначала были мирными, переросли в столкновения с полицией, достигшие 19 октября своего апогея.

Проведенная накануне акция сторонников отделения региона от Испании так же закончилась столкновениями с полицией.

Правительство в Мадриде отказывается вести переговоры с каталонским сепаратистами.