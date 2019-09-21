В Испании тысячи людей протестовали против насилия над женщинами (фото)

По данным правительственной статистики, более 1000 человек были убиты в результате домашнего насилия с момента появления записей в 2003 году.

Тысячи протестующих собрались в центре Мадрида, чтобы привлечь внимание к обострившейся в стране проблеме домашнего насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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В Испании за прошлый год было зарегистрировано более 40 случаев, когда женщины были убиты их партнером или бывшими партнерами.

Протестующие несли плакаты с надписью "Мы не хотим продолжать считать жертв" и скандировали "Мы не одиноки", размахивая зонтиками под проливным дождем.

По данным правительственной статистики, более 1000 человек были убиты в результате домашнего насилия с момента появления записей в 2003 году.

Согласно исследованию, проведенному ЕС в 2014 году, уровень зарегистрированного насилия со стороны партнеров в Испании является одним из самых низких в Европе, а Испания считается страной Европейского союза с наиболее заметной кампанией против насилия в семье.