В Непале число жертв землетрясения уже превысило 5 тысяч

Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее премьер-министр Непала Сушил Койрала заявлял, что общее число жертв землетрясения магнитудой 7,9 может достичь 10 тысяч.

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В среду власти Непала объявили о трехдневном трауре по жертвам подземных толчков.

По оценке ООН, 8 миллионов человек в 39 уездах страны в той или иной степени пострадали от землетрясения - это более четверти населения Непала.