В Непале число жертв землетрясения уже превысило 5 тысяч
10:43, 29 апреля 2015Мир
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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Непале выросло до 5006.
REUTERS
Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, передает Русская служба Би-би-си.
Ранее премьер-министр Непала Сушил Койрала заявлял, что общее число жертв землетрясения магнитудой 7,9 может достичь 10 тысяч.
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В среду власти Непала объявили о трехдневном трауре по жертвам подземных толчков.
По оценке ООН, 8 миллионов человек в 39 уездах страны в той или иной степени пострадали от землетрясения - это более четверти населения Непала.
Количество погибших от землетрясения в Непале уже превысило 5 тысяч
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