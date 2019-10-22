В Лос-Анджелесе дотла сгорели несколько роскошных особняков (видео)
18:14, 22 октября 2019Мир
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Пожарные пытаются потушить огонь как с земли, так и с воздуха.
Взять пожар под контроль пока не удается / скриншот
В Лос-Анджелесе дотла сгорели несколько роскошных особняков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Горят деревья и трава, огонь приближается к роскошным особнякам. Несколько домов богачей уже сгорели дотла. Двое людей травмированы. Пожарные пытаются потушить огонь как с земли, так и с воздуха.
В районе объявлена эвакуация, однако некоторые местные жители пытаются спасти свою недвижимость самостоятельно – поливают двор из газонных шлангов. Взять пожар под контроль пока не удается.
Пожар в Лос-Анджелесе: дотла сгорели несколько роскошных особняков
Как сообщал УНИАН, в Крокетте (штат Калифорния, США) вспыхнуло хранилище нефти и нефтеперерабатывающих продуктов в 30 милях от Сан-Франциско.
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