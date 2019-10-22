В Лос-Анджелесе дотла сгорели несколько роскошных особняков (видео)

Пожарные пытаются потушить огонь как с земли, так и с воздуха.

В Лос-Анджелесе дотла сгорели несколько роскошных особняков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Горят деревья и трава, огонь приближается к роскошным особнякам. Несколько домов богачей уже сгорели дотла. Двое людей травмированы. Пожарные пытаются потушить огонь как с земли, так и с воздуха.

В районе объявлена эвакуация, однако некоторые местные жители пытаются спасти свою недвижимость самостоятельно – поливают двор из газонных шлангов. Взять пожар под контроль пока не удается.

Как сообщал УНИАН, в Крокетте (штат Калифорния, США) вспыхнуло хранилище нефти и нефтеперерабатывающих продуктов в 30 милях от Сан-Франциско.