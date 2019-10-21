На Филиппинах обнаружили более полутысячи новых островов

Новый подсчет провели с помощью новейшего радиолокационного метода. Теперь в состав государства входит 7641 остров.

В состав островного государства Филиппины входит на 500 островов больше, чем считалось до этого времени.

Как сообщает в понедельник, 21 октября, Национальное картографическое управление, их число сейчас составляет 7641. Подсчет провели с помощью усовершенствованного радиолокационного метода, передает DW. Последний раз острова государства считали в 1945 году - тогда их обнаружили 7107.

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Увеличение количества найденных островов объясняется использованием новейшего метода для их поиска. Филиппинское правительство использует более совершенные методы подсчета с 2013 года.

Страна расположена на двух основных архипелагах: Лусон, где находится столица Манила, и Минданао. В стране проживают около 100 миллионов человек. При этом заселенными лишь около четверти островов.