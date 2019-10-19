В Чили – протесты из-за повышения стоимости метро, объявлено чрезвычайное положение (фото)

В пятницу в нескольких районах Сантьяго произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, демонстранты разгромили станции метро.

Президент Чили Себастьян Пиньера в пятницу объявил чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго из-за массовых беспорядков после повышения стоимости проезда в метро.

Об этом сообщает REUTERS.

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Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы, которая выросла с 800 до 830 песо (1,17 доллара США). На протяжении всей пятницы в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В разных частях города протестующие строили баррикады и дрались с полицейскими, использовавшими против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу демонстранты подожгли здания энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали "коктейли Молотова" на станциях метро. По данным администрации метрополитена, были повреждены почти все 164 станции, разбиты турникеты и ворота.

После этого движение метрополитена, который ежедневно перевозит около 3 миллионов пассажиров, было прекращено. Ожидается, что метро будет закрыто на протяжении всех выходных.

Как сообщал УНИАН, в Каталонии не прекращаются массовые акции протеста. В пятницу, 18 октября, в центральной части Барселоны, по оценкам городской полиции, собрались более 500 тысяч демонстрантов.