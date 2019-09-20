"Им не остановить нас всех": миллион человек готовы "штурмовать" Зону 51

Адепты уфологических теорий верят, что на секретной военной базе США прячут инопланетные корабли и клонируют пришельцев.

Более миллиона пользователей соцсетей обещают принять участие в «штурме Зоны 51» – американской военной базы, которая десятки лет была одним из самых охраняемых секретов на планете.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте также"Штурм" Зоны 51: любители порно резко заинтересовались сексом с пришельцамиДля организации штурма в Facebook создали встречу под названием «Штурмуем Зону 51, им не остановить нас всех». На ее странице размещен план штурма и тысячи мемов на эту тему. Желающим принять участие предлагают 20 сентября собраться недалеко от военной базы, а затем бегом устремиться внутрь.

Адепты уфологических теорий верят, что на базе прячут инопланетные корабли и клонируют пришельцев.

По официальным данным, Зона 51 – удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс ВВС США, расположенное возле соляного озера Грум-Лейк в 133 километрах от Лас-Вегаса. По ее периметру расположены оранжевые столбы со знаками, которые запрещают съемку и предупреждают, что охрана имеет право стрелять на поражение.

Сторонники заговоров с инопланетным участием убеждены, что такая секретность необходима, чтобы скрывать страшные тайны о пришельцах.

При этом официально объект служит для «испытания технологий и систем обучения для операций Вооруженных сил США.

Как ранее сообщал УНИАН, астрономы зафиксировали повторяющие сигналы из космоса.