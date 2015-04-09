Власти Китая начали следить за своими туристами за рубежом

Об этом говорится в заявлении Китайской национальной туристской администрации (КНТА), пишет Lenta.ru.

Ведомство будет выявлять случаи, когда китайцы за рубежом нарушают порядок в общественном транспорте, повреждают памятники, игнорируют обычаи местного населения, пользуются услугами проституток и участвуют в азартных играх. Информация о таких инцидентах будет передаваться в правоохранительные органы КНР, в также в таможенную, пограничную службы Китая и банки.

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В сообщении говорится, что к путешественникам-дебоширам будут применяться «строгие меры», однако какое именно наказание их ждет, не уточняется.

В сентябре прошлого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал сограждан при поездках за рубеж не мусорить, не есть лапшу быстрого приготовления и не портить коралловые рифы.

В октябре 2013 года правительство страны выпустило путеводитель цивилизованного туризма. В нем говорится, что выезжающим за границу китайцам запрещено ковыряться в носу в общественных местах, справлять нужду в бассейне и воровать из самолета спасательные жилеты.