В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против участников акций протеста

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власти собрались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты начали требовать проведения демократических реформ.

В Гонконге полиция снова применила слезоточивый газ против участников антиправительственных акций протеста.

Четыре станции метро были закрыты вокруг густонаселенного района в округе Квун Тонг, но тысячи людей все равно заполнили улицы, большинство из которых были с зонтиками от солнца, сообщает Reuters.

Полиция применила слезоточивый газ после того, как некоторые протестующие бросили бутылки с зажигательной смесью и кирпичи, а другие повредили “умные” фонарные столбы, на которых установлены камеры наблюдения.

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Это было первое применение слезоточивого газа за 10 дней после серии в основном спокойных демонстраций в Гонконге. Сообщений о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власти собрались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты начали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и выступать против жестких действий полиции.

Полицейские неоднократно применяли в отношении протестующих слезоточивый газ и насилие.