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Возвращение России в G8: Макрон назвал главное условие

06:33, 22 августа 2019
Мир
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Эммануэль Макрон / REUTERS

По мнению Макрона, восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7. Об этом сообщает Reuters.

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«Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения», — заявил французский лидер.

Он сообщил, что возвращение России будет актуальным лишь в случае выработки решения по Украине на основе Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на предложение вернуть Россию в G8.

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Теги: #Макрон#Большая семерка