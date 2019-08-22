Возвращение России в G8: Макрон назвал главное условие
06:33, 22 августа 2019Мир
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Он сообщил, что возвращение России будет актуальным лишь в случае выработки решения по Украине на основе Минских соглашений.
Эммануэль Макрон / REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращении России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации в Украине.
По мнению Макрона, восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7. Об этом сообщает Reuters.
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«Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения», — заявил французский лидер.
Он сообщил, что возвращение России будет актуальным лишь в случае выработки решения по Украине на основе Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на предложение вернуть Россию в G8.
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