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В России произошли новые взрывы на территории воинской части под Красноярском, есть пострадавшие (видео)

18:26, 09 августа 2019
Мир
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Под Красноярском произошли новые взрывы / фото topspb.tv

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четверо пострадавших госпитализированы, еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов -  в основном травмы головы.

"В районе новых взрывов под Ачинском начата эвакуация. Местные власти сообщают, что взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации прошлой ЧС. Из Ачинска направлено 11 автобусов для вывоза жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 августа около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На объекте гремели взрывы. Население ближайших поселков эвакуировали.

В результате пожара и взрывов на военном складе погиб один человек.

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Теги: #Россия#взрывы