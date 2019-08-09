В России произошли новые взрывы на территории воинской части под Красноярском, есть пострадавшие (видео)

В районе новых взрывов начата эвакуация жителей.

В России на воинской части под Ачинском в Красноярском крае произошли новые взрывы. По предварительным данным пострадало шесть человек.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четверо пострадавших госпитализированы, еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов - в основном травмы головы.

"В районе новых взрывов под Ачинском начата эвакуация. Местные власти сообщают, что взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации прошлой ЧС. Из Ачинска направлено 11 автобусов для вывоза жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 августа около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На объекте гремели взрывы. Население ближайших поселков эвакуировали.

В результате пожара и взрывов на военном складе погиб один человек.