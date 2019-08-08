Спецназ Кыргызстана покинул село, где находится резиденция экс-президента страны

Спецназ ГКНБ не смог задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, близ Бишкека.

Все сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана уехали из села Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Власти приняли это решения для снижения уровня конфронтации, передает dw.com.

"Мы надеемся, что сторонники Атамбаева выполнят свои обещания и отпустят удерживаемых в доме Атамбаева сотрудников спецназа утром", - заявил замглавы МВД Кыргызстана Курсан Асанов.

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Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи по местному времени, пишет kloop.kg. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

Спецназ ГКНБ не смог задержать Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, близ Бишкека.

Сторонники бывшего президента захватили шестерых спецназовцев после двух попыток штурма резиденции. Они готовы освободить их утром, если власти восстановят в селе Кой-Таш электричество, телефонную связь и интернет.

На одном из обнародованных видео показано, что силовики находятся под присмотром в доме Атамбаева.

Видео: Anna Timofeenko

Атамбаев в ночь на четверг выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель". Он призвал власти страны отказаться от силового воздействия, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди.

По словам Атамбаева, он несколько раз предлагал дать письменные показания и ответить на вопросы через СМИ, однако ему в этом было отказано. "К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - сказал экс-президент.

Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. Госкомитет по Нацбезопасности страны обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки. По последним данным Минздрава страны, в столкновениях пострадали 45 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.