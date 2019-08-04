Парламент Великобритании в сентябре попытается остановить "жесткий" Brexit

Ранее старший советник премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что законодатели не смогут остановить Brexit без соглашения, внеся на рассмотрение парламента вотум недоверия правительству.

В сентябре у британских депутатов будет возможность помешать выходу из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что для реализации Brexit без соглашения правительство должно провести соответствующее предложение через парламент.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появятся возможности остановить вариант без соглашения. Правительству придется выдвинуть соответствующее законодательство, чтобы подготовиться к такому выходу, который они хотят. И мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства ... и будем работать, чтобы не допустить "жестокого" Brexit", - сказал Эшворт.

Ранее старший советник премьер-министра Бориса Джонсона, Доминик Каммингс, заявил, что законодатели не смогут остановить так Brexit без соглашения, внеся вотум недоверия правительству.

Напомним, правящая Консервативная партия Великобритании после довыборов в Палату общин сократила свое большинство до одного человека.