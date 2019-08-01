В России открыли первые уголовные дела из-за пожаров в Сибири

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла свыше 3 миллионов гектаров.

В российском Красноярске возбудили первое уголовное дело из-за масштабных пожаров. Сотрудников регионального министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности.

Число подозреваемых не разглашается, сообщает Радио свобода со ссылкой на Следственный комитет России.

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По мнению следователей, должностные лица с марта 2019 года не осуществляли необходимых действий для ликвидации возгораний, из-за чего огонь распространился на большей площади. Сумма убытков сейчас устанавливается.

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла более трех миллионов гектаров. В тушении огня принимают участие около трех тысяч человек, 390 единиц техники, 28 самолетов и вертолетов. В Иркутской области, Красноярском крае, двух районах Бурятии и одном районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным NASA, дым от пожаров в России достигает Аляски и Канады.

Долгое время власти отказывались тушить пожары, ссылаясь на высокие затраты.

По оценке экологов Greenpeace, усилены меры помогли бы ликвидировать огонь несколько недель назад. Сейчас же они могут только замедлить распространение огня.