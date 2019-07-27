США и Великобритания начнут переговоры по обширному соглашению о свободной торговле сразу после "Брекзит"

Соответствующее соглашение достигли президент США Трамп и премьер-министр Великобритании Джонсон во время телефонной беседы.

США и Великобритания начнут переговоры по обширному соглашению о свободной торговле сразу после выхода Лондона из состава Европейского Союза.

Об этом договорились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонной беседы в пятницу, 26 июля, сообщает Deutsche Welle.

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Как отмечается, собеседники сошлись во мнении, что "Брекзит" предлагает беспрецедентную возможность для экономического сотрудничества между США и Великобританией, поэтому переговоры следует начать "как можно скорее" после выхода страны из ЕС.

После этого разговора Трамп несколько раз похвалил Джонсона.

"Предсказываю, что он будет отличным премьер-министром Великобритании. Он отличный парень. Он - мой друг", - отметил Трамп.

В заявлении пресс-службы британского премьера подчеркнули, что политики "с нетерпением" ожидают их личной встречи на саммите G7 во французском Биаррице в конце лета.

Как сообщал УНИАН, Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, одно из его главных обещаний - реализовать "Брекзит" при любых обстоятельствах до 31 октября.