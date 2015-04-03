В Таджикистане запрещают «одежду, изготовленную в иранском и афганском стиле»

"Наш народ никогда не носил черную одежду. На традиционных церемониях не принято носить одежду черного цвета. Вы и сами знаете, что даже траурная одежда у нашего народа не имеет однотонный черный цвет", — пояснил он, передает Крым.Реалии.

Неодобрение со стороны президента спровоцировало чиновников на действия. Первый заместитель министра внутренних дел Абдурахмон Аламшозода 28 марта провел в Душанбе совещание с начальниками управлений и другими сотрудниками правоохранительных органов страны. Аламшозода призвал проводить «разъяснительную работу среди населения».

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Это, похоже, означает, что молодым женщинам будут говорить, чтобы они не одевались подобно мусульманкам в других странах.

Раджаббой Ахмадзода, мэр Худжанда — второго по величине города Таджикистана, сообщил Таджикской редакции Азаттыка, что проинструктировал местные правоохранительные органы и высказал свое мнение о том, что «каждая таджичка должна чтить национальные традиции в одежде».

Руководство города Худжанда призвало правоохранительные органы провести рейды по точкам, где торгуют «одеждой, изготовленной в иранском и афганском стиле», и воспрепятствовать ее реализации.

Ранее УНИАН сообщал, что в Таджикистане предложили поставить памятник гастарбайтеру.