В Таджикистане предложили поставить памятник гастарбайтеру

В Душанбе предложили установить памятник трудовому мигранту. Соответствующая петиция размещена на сайте международного сообщества «Avaaz», пишет Lenta.ru. На момент написания материала ее подписали 90 человек.

Инициатор кампании (известно лишь его имя — Исфандиер) утверждает, что в современном Таджикистане «именно трудовой мигрант больше всех заслуживает памятника». По информации активиста, за пределами страны, преимущественно в РФ, трудятся свыше миллиона его соотечественников, которые кормят свои семьи на родине. «Мы живем в относительно благополучном и мирном обществе во многом благодаря нашим трудовым мигрантам, которые кровью и потом зарабатывают свои деньги в России», — утверждает он.

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По данным ФМС РФ, в декабре 2013 года в стране находились свыше 1,2 миллиона таджикских трудовых мигрантов. Объем их денежных переводов в Таджикистан за год превысил три миллиарда долларов, что составляет чуть меньше половины ВВП республики.