Не поделили территорию: на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнули столкновения (видео)
10:53, 24 июля 2019Мир
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В ход сначала пошли камни, дальше – стрелковое оружие.
Двое враждующих сел не поделили нейтральную территорию / скриншот видео ТСН
На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнули столкновения.
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Как говорится в сюжете ТСН, травмы и ранения получили 27 человек. Столкновения вспыхнули сутки назад. Двое враждующих сел не поделили нейтральную территорию. В частности, жители таджикского поселка вывесили там свои национальные флаги.
В ход сначала пошли камни, дальше – стрелковое оружие.
Хотя сейчас ситуация стабилизировалась, из соображений безопасности власти уже эвакуировали с прилегающей к границе территории несколько сотен людей.
На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнули столкновения
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