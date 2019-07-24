Не поделили территорию: на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнули столкновения (видео)

В ход сначала пошли камни, дальше – стрелковое оружие.

На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнули столкновения.

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Как говорится в сюжете ТСН, травмы и ранения получили 27 человек. Столкновения вспыхнули сутки назад. Двое враждующих сел не поделили нейтральную территорию. В частности, жители таджикского поселка вывесили там свои национальные флаги.

В ход сначала пошли камни, дальше – стрелковое оружие.

Хотя сейчас ситуация стабилизировалась, из соображений безопасности власти уже эвакуировали с прилегающей к границе территории несколько сотен людей.