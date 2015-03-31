Литва: треть российских дипломатов в стране связана со спецслужбами

"Треть российских дипломатов, которые работают в Литве, являются сотрудниками разведки России или связаны со спецслужбами", - говорится в ежегодном докладе Госдепартамента безопасности Литвы, передает DW.DE.

Читайте такжеНемецкая контрразведка заявила об активизации российского шпионажа в ЕвропеВ спецслужбе страны также рассказали, что в прошлом году депортировали трех российских шпионов. По информации литовского ведомства, Москва все больше интересуется военной инфраструктурой страны, которая является членом НАТО.

В отдельном докладе военная разведка Литвы указала на опасность использования Россией элементов так называемой "гибридной войны", чтобы проверить готовность НАТО к коллективной обороне. "Мы не исключаем, что Россия может прибегнуть к таким действиям в отношении одного из членов Альянса, надеясь, что НАТО не сможет отреагировать своевременно", - говорится в документе.